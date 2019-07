Amadeus sarà il conduttore di Sanremo 2020? La battuta di Fiorello

ROMA – Amadeus sarà il conduttore del Festival di Sanremo 2020? Sembra proprio di sì. Ad alimentare le voci anche Fiorello che sabato, a poche ore dallo show seguito da oltre 4.000 spettatori al Forte Arena di Santa Margherita di Pula ha detto testualmente: “In prima fila stasera ci sarà il presentatore del prossimo Sanremo, ovvero Amadeus”.

Fiorello ha poi ripetuto la rivelazione davanti a un imbarazzatissimo Amadeus in prima fila assieme a Antonio Cassano, Michelle Hunziker e Paola Cortellesi.

“Sanremo è ovviamente il massimo per uno che fa il mio mestiere – aveva detto lo stesso Amadeus qualche mese fa – Appartiene alla tradizione del nostro paese, è una specie di Carnevale di Rio nostrano. Il Festival l’ho sempre seguito fin da ragazzino, per passione prima e per lavoro poi. Chiunque fa il mio mestiere sogna di condurlo prima o poi”.

“Secondo indiscrezioni degli ambienti della Rai – scriveva il settimanale Gente a marzo – Amadeus andrebbe verso la conduzione del prossimo Festival di Sanremo. E, ciliegina sulla torta, dietro le quinte del festival potrebbe esserci Carlo Conti, con cui Amadeus ha collaborato alla realizzazione dello show Ora o mai più”.

Fonte: Il Corriere della Sera, Gente.