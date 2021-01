Amadeus e Fiorello lasciano Sanremo per i figuranti negati da Franceschini? Tutte le ipotesi

Amadeus e Fiorello hanno minacciato di lasciare il Festival di Sanremo. A poche settimane dal via. Tutta “colpa” della presa di posizione del ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini. Ministro che ha negato la possibilità di utilizzare i figuranti per riempire il teatro Artiston.

Non c’è Sanremo senza pubblico, aveva detto più volte Amadeus. E allora come fare? La prima ipotesi era stata quella della nave quarantena ormeggiata al largo della costa ligure. Una nave sulla quale tenere, per l’appunto, in quarantena i papabili spettatori della kermesse musicale. Ipotesi poi naufragata (perdonate l’involontario gioco di parole).

Allora si è pensato ai figuranti. Niente da fare. Franceschini ha detto che si farà come per gli altri eventi dello spettacolo. A porte chiuse. Adesso è arrivata una nuova idea, quella dell’infettivologo genovese Matteo Bassetti. Aprire le porte del Festival di Sanremo 2021 solo ai vaccinati. E, per non correre rischi (ricordiamo che i vaccinati sono immuni per loro stessi ma non è detto che non possano trasmettere il virus), Bassetti ha proposto anche un’altra possibilità. Una bolla sul modello del calcio e della Nba. Tamponi ogni tre giorni, nessun contatto col mondo esterno.

Festival di Sanremo col pubblico: l’idea dei vaccinati

“L’idea è quella del meccanismo che oggi governa il mondo del calcio – ha spiegato Matteo Bassetti – potrebbe funzionare: tamponi ogni 3 giorni ed isolamento in bolla per un periodo congruo”.

La proposta preferita da Bassetti è quella dei soli vaccinati nel teatro: “Ho proposto di riempire il teatro, magari non come nelle precedenti edizioni, con persone già vaccinate. In Italia abbiamo un milione e mezzo di vaccinati, sono prevalentemente operatori sanitari e residenti in rsa e quindi, per quest’anno, si potrebbero, passatemi il termine, premiare alcuni operatori che potrebbero essere estratti, che hanno fatto la seconda dose del vaccino e che potrebbero quindi essere più sicuri dei non vaccinati”.

Amadeus lascia Sanremo dopo lo stop ai figuranti?

Amadeus e il suo team, compreso Fiorello, potrebbero lasciare il Festival. Il team vicino ad Amadeus ha sempre parlato della difficoltà per gli artisti di esibirsi davanti ad un teatro vuoto. Amadeus e i suoi avrebbero sottolineato anche come ieri il ministro della Salute Roberto Speranza non avesse parlato di figuranti, come ha fatto invece Franceschini, le cui parole sono state dunque interpretate come un attacco al Festival dal momento che molti altri programmi tv vanno in onda con un pubblico di figuranti scritturati.