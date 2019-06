ROMA – Amadeus e Giovanna Civitillo tornano a dirsi il fatidico sì. Questa volta in chiesa, con rito religioso. Sedici anni fa si sono conosciuti all’Eredità e da allora non si sono più lasciati. Nel 2009 è arrivato il piccolo José Alberto e l’anno seguente si sono sposati con rito civile. Ora la coppia è pronta a scambiarsi di nuovo quelle promesse dinanzi all’altare.

A svelarlo è stata la stessa ballerina in una intervista al settimanale Oggi. “Questo matrimonio – ha detto – è il coronamento di un sogno”. “Quando mi sono messa con Ama, sapevo che avrei dovuto rinunciare perché lui era già sposato in chiesa – ha spiegato – Ora però lui ha ottenuto l’annullamento e possiamo finalmente consacrare il nostro amore. Siamo entrambi credenti e questo sì detto davanti a Dio per noi rappresenta la sacralità più profonda e definitiva”.

Giovanna ha inoltre svelato alcuni dettagli sulla cerimonia: “Sarà intima, celebrata in una piccola cappella di Roma perché vogliamo condividere la nostra scelta solo con le persone che ci sono più care”. E l’abito? Lo ha disegnato per lei lo stilista Gai Mattiolo: “È meraviglioso, quando l’ho indossato la prima volta e mi sono vista allo specchio ero davvero emozionata. Il vestito da sposa era perfetto e in quel momento ho capito che era tutto vero: stavo per sposarmi sul serio”. (Fonte: Oggi)