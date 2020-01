Amadeus, Junior Cally e Rai querelati per “istigazione alla violenza sulle donne”

ROMA – Gisella Valenza, presidente dell’associazione Italia delle Donne, ha querelato Amadeus, la dirigenza della Rai e Junior Cally, ritenendoli responsabili di essere portatori di messaggi che istigano alla violenza e all’odio contro le donne. Un argomento che, nelle ultime settimane, ha suscitato discussioni e polemiche in tutta Italia.

A pubblicare una parte dell’atto depositato ai Carabinieri è La Stampa: “Istigazione alla violenza sulle donne e le forze dell’ordine, odio, oltraggio alla morale, in violazione della Costituzione” in riferimento al testo dei brani Junior Cally.

Anche Marcello Foa, presidente Rai, ha attaccato la scelta di portare il rapper al Festival di Sanremo. Una scelta considerata dal numero uno dell’azienda pubblica “eticamente inaccettabile”. Una posizione dura in linea con quella espressa dall’area politica di riferimento del presidente Rai, in quota Lega.

Nella puntata di ieri sera, 30 gennaio, di Porta a Porta, Amadeus aveva provato a replicare alle polemiche: “A settembre pensavo ‘non ci saranno polemiche, sono il presentatore della porta accanto’, e invece è successo di tutto. Non vedo l’ora che sia il 4 febbraio e che tutti possano parlare di tutto quello che di bello ci sarà in questo Sanremo. Quando ho Fiorello, Tiziano Ferro, Roberto Benigni non posso che essere felice”. Su Fiorello, in particolare: “Ci conosciamo da più di 35 anni e di lui mi piace l’imprevedibilità. Non so cosa farà, so che arriva domani, alloggia nella camera vicina alla mia e non so altro. Non mi ha detto nulla. Secondo me possiamo aspettarcelo tutte le sere”. (fonte LA STAMPA)