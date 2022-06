Amadeus positivo al Covid, a casa ascolta brani in vista della selezione per il Festival di Sanremo (Foto Instagram)

C’è anche Amadeus tra i tanti italiani risultati positivi al Covid in questi giorni. Il conduttore ha contratto il coronavirus venerdì scorso e per questo non aveva potuto partecipare alla registrazione del premio Biagio Agnes.

Su Instagram ha detto di essere ancora positivo e di passare il tempo a casa ad ascoltare brani da portare al Festival di Sanremo.

Amadeus positivo, a casa con il Covid ascolta brani per Sanremo

È stato lui stesso a rivelare sui social di stare meglio rispetto alla settimana scorsa, con una foto che lo ritrae in casa con il professore Fabio Mosca durante un controllo e la didascalia: “Dopo 7 giorni, oggi finalmente mi sento meglio! #covid Grazie sempre al mio amico Prof. #fabiomosca”.

Amadeus ha contratto il Covid in forma piuttosto pesante, con febbre, mal di gola e spossatezza. Molti i messaggi di solidarietà da parte dei follower.

Amadeus con il Covid, gli auguri social di Antonella Clerici e Orietta Berti

Tra gli auguri di guarigione dei personaggi del mondo dello spettacolo quelli di Antonella Clerici, anche lei a casa con il Covid, e di Orietta Berti: “Un abbraccio forte caro Amedeo e forza. Orietta”.

L’attrice Elena Sofia Ricci ha aggiungo: “Cavolo Ama. Daje”. E tantissimi i cuoricini di altri vip, da Lorella Cuccarini a Diodato.

Amadeus verso il Festival di Sanremo con Chiara Ferragni

Nei giorni scorsi Amadeus aveva annunciato che avrebbe avuto al proprio fianco sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni, e adesso ha aggiunto di essere al lavoro in vista della selezione che lo porterà a dicembre ad annunciare i cantanti in gara nella prossima edizione.