Freehold (Stati Uniti) – Amanda Anisimova in copertina. Si tratta di una bellissima tennista statunitense di origini russe che è nata a Freehold, negli Stati Uniti, il 31 agosto 2001.

Nella sua giovane ma già brillante carriera, si è spinta fino agli ottavi di finale nell’Australian Open 2019, diventando la prima millennial a raggiungere tale traguardo. Vanta una finale WTA in singolare nel 2018, poi persa. Nel mese di gennaio 2019 ha raggiunto la 61a posizione, suo best ranking.

Amanda Anisimova, foto mozzafiato su Instagram

