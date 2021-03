Amanda Lear chi è: Canzone segreta, David Bowie, età, marito, figli, vita privata e carriera della cantante. La Lear sarà tra gli ospiti della puntata del 26 marzo 2021 della Canzone segreta.

Ma cos’è la Canzone segreta? E’ la nuova trasmissione televisiva di Rai 1. Va in onda ogni venerdì sera in prima serata ed è condotta da Serena Rossi. La Rossi è tutto: conduttrice televisiva, attrice e cantante. Un po’ come Amanda Lear…

Non ci sono notizie certe né sulla data di nascita della cantante, né sul luogo di nascita. Secondo alcuni è nata Saigon, secondo altri a Hong Kong. C’è incertezza anche sul giorno e sull’anno. Alcuni parlano di 18 giugno mentre altri di 18 novembre. Secondo alcuni è nata nel 1939 mentre secondo altri è nata nel 1946. Quindi è impossibile ricostruire la sua data di nascita.

A metà anni sessanta conobbe Brian Jones, diventandone amica. Fu poi amante di Salvador Dalì per 16 anni, e in seguito di David Bowie. L’11 dicembre 1965, a 26 anni, sposò Morgan Paul Lear con una cerimonia a Chelsea.

Il 13 marzo 1979 sposò l’aristocratico francese Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, produttore musicale, nonché amante e figlio adottivo dello scrittore Roger Peyrefitte, con una cerimonia a Las Vegas durante il tour promozionale del suo album Sweet Revenge. Nel 2000 Malagnac muore a 51 anni nell’incendio della loro villa in Provenza. La Lear gli dedicherà l’album Heart.

Nel 1999 in occasione della lavorazione al programma su Italia 1 Il brutto anatroccolo, la Lear conobbe il modello Manuel Casella, di 40 anni più giovane, del quale è stata compagna dal 2001 fino al 2008.

Nel 2014 ha avuto una relazione con l’attore Anthony Hornez, di 40 anni più giovane.

La Lear è una cantante, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, pittrice e modella francese naturalizzata britannica. Intraprese la carriera come modella all’inizio degli anni sessanta, distinguendosi per una certa androginia, che colpì anche il pittore surrealista Salvador Dalí, per il quale posò spesso. Attirò l’attenzione del pubblico nel 1973, dopo aver posato come modella fetish sulla copertina dell’album For Your Pleasure dei Roxy Music, grazie alla quale cominciò la storia d’amore con David Bowie.

Nel 1975 la Lear ottenne grande successo come cantante dopo aver firmato un contratto con la Ariola Records di Monaco di Baviera. Dotata di una voce bassa e sensuale, e forte di un personaggio con un’aura di ambiguità e mistero, raggiunse un notevole successo come interprete di musica Disco in tutta Europa, oltre che in Sud America, Giappone e altri paesi del mondo, grazie a singoli come Tomorrow e Queen of Chinatown. Come ricorda Wikipedia, vanta 18 album, più di 50 singoli e circa 15 milioni di album e 25–30 milioni di singoli venduti nel mondo.

Vanta partecipazioni a programmi televisivi d’intrattenimento in Italia, Francia e Germania, prima come soubrette poi come conduttrice.