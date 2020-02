Amanda Lear: “Ero depressa e mi drogavo, ma non come Morgan”

ROMA – Amanda Lear ospite della trasmissione L’Assedio, il talk show condotto su Nove da Daria Bignardi. Amanda, in un momento della sua intervista ha raccontato di un periodo particolarmente buio della sua vita esprimendo anche un opinione su Morgan, una delle persone più discusse in questo momento a causa della lite con Bugo al Festival di Sanremo 2020.

La Lear ha raccontato che, proprio nel periodo in cui frequentava Salvador Dalì, era particolarmente depressa. Per questa ragione, in quel periodo fece uso di molta droga. E qui arriva la battuta su Morgan che la Bignardi non si aspettava e che ha lasciato la conduttrice un po’ perplessa: Amanda Lear ha infatti detto di essersi drogata ma non al livello in cui lo fa Morgan. La frase, molto forte, ha tirato in ballo un aspetto della vita privata di Morgan. Lo studio ha reagito al probabile imbarazzo ridendo.

Amanda ha proseguito l’intercsita spiegando che in Italia tutti vogliono diventare dei personaggi e che lei, invece ha una vita molto regolare e tranquilla. A questa moda, lei reagisce facendo cose semplici come fare la spesa e accudire la casa. La showgirl e cantante racconta anche che talvolta le capita che qualcuno le chieda un selfie. Lei però ha la forza anche di dire di no, forza dovuta al fatto che magari non è truccata o non si sente bella. Insomma racconta di svolgere una vita normale, quella che non riescono invece a fare tanti vip.

Fonte: L’Assedio