Amanda Sandrelli chi è: età, altezza, peso, figli, marito, vita privata dell’attrice ospite a Oggi è un altro giorno

Amanda Sandrelli ospite a Oggi è un altro giorno il programma condotto da Serena Bortone. Amanda è la figlia di Stefana Sandrelli e Gino Paoli. Figlia nata fuori dal matrimonio, è attrice e regista.

Alcune curiosità che forse non tutti sanno. Con il papà Gino Paoli ha cantato per la colonna sonora de La Bella e la Bestia, il cartone della Disney. E con l’ex compagno recita spesso a teatro, nonostante la fine della loro relazione.

Amanda Sandrelli chi è: età, altezza, peso

Amanda Sandrelli è lo pseudonimo di Amanda Paoli (che è il vero nome all’anagrafe). E’ nata a Losanna, in Svizzera, il 31 ottobre del 1964. Ha dunque 56 anni ed è del segno dello Scorpione. E’ alta circa 1,68 metri e non si hanno notizie certe sul suo peso.

Amanda Sandrelli: figli, marito, fidanzato

Negli anni Ottanta Amanda Sandrelli ha avuto una relazione con il produttore Augusto Caminito. Nel 1994 si è legata all’attore di origine peruviana Blas Roca-Rey da cui ha avuto due figli, Rocco (1997) e Francisco (2004). Nel settembre 2013 annuncia la separazione dopo 20 anni di convivenza. Attualmente, dal 2018 ha un nuovo compagno, che è stato anche il suo primo fidanzato da ragazzina.

Amanda Sandrelli, curiosità sul cognome

Sua madre Stefania Sandrelli ha più volte sfatato il mito secondo cui Gino non abbia voluto riconoscere Amanda. Il suo cognome, infatti, deriva dal fatto che Gino avrebbe voluto chiamare la figlia Amanda, sebbene Stefania ai tempi della scuola non andasse d’accordo con una ragazza che aveva proprio quel nome. Fecero allora un patto; Stefania disse: “Se la chiamiamo Amanda, il cognome è mio”. Così nacque il nome Amanda Sandrelli.

Amanda Sandrelli carriera

Il debutto avviene nel 1984 fianco della madre, nel film L’Attenzione. Nello stesso anno partecipa a Non ci resta che piangere, film cult con Roberto Benigni e Massimo Troisi. Nel 1991 canta in coppia con il padre la canzone La bella e la bestia che fa da sfondo all’omonimo film Disney. Con la madre continuerà a intraprendere progetti come quando si dedica all’interpretazione di Christine Cristina, film drammatico diretto da Stefania Sandrelli, e la fiction italiana Io e mamma.