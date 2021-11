Amara chi è, età, dove e quando è nata, vero nome, vita privata, Amici, Sanremo, biografia e carriera. La cantautrice Amara è ospite questa sera 18 novembre del programma La versione di Fiorella. Il programma condotto da Fiorella Mannoia è in onda in seconda serata su Rai3 dalle 23:15.

Dove e quando è nata, età, vero nome, biografia di Amara

Amara, pseudonimo di Erika Mineo, è nata a Prato il 14 giugno del 1984. Ha 37 anni. Nel 2005 partecipa alla quinta edizione del programma Amici di Maria De Filippi, accedendo alla fase finale del programma. Partecipa poi alle edizioni 2008 e 2009 del concorso SanremoLab, e 2010 e 2011 di Area Sanremo, classificandosi sempre tra gli otto vincitori della manifestazione. Nel 2010 partecipa al Premio Lunezia, che vince nella categoria Nuove Proposte con il brano Mani. Nello stesso anno Mogol le conferisce una borsa di studio presso il CET in seguito alla vittoria di un festival dedicato ai cantautori.

La vita privata di Amara

La cantautrice è molto riservata riguardo la sua vita privata. Non si hanno informazioni riguardo la sua vita sentimentale.

La carriera di Amara

Nel 2012 Amara viene scelta da MTV Italia New Generation come artista della settimana. Due anni dopo torna ad Area Sanremo dove vince per la quinta volta venendo scelta da Carlo Conti per partecipare alla 65ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano Credo. Nel 2015 esce il suo primo album, Donna Libera.

Nel 2016 scrive Hai una vita ancora per il duetto Ornella Vanoni & Ghost e tre brani per l’album Luce infinita di Loredana Errore. L’anno successivo ritorna al Festival di Sanremo come ospite cantando nella serata finale il brano Pace in duetto con Paolo Vallesi. nello stesso anno esce il suo secondo album, Pace.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI AMARA