Amaurys Pérez, chi è il concorrente de L’Isola dei Famosi

ROMA – Amaurys Pérez è uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Amaurys Pérez, campione olimpico di pallanuoto, è stato già protagonista di reality quali Pechino Express e Ballando con le stelle.

Nato a Cuba, ha attualmente 41 anni ed è alto 194 centimetri.

Sebbene la pallanuoto rappresenti ancora ora una grande passione per Amaurys, diventato allenatore del Tubsider Cosenza, la famiglia occupa sicuramente il primo posto nella sua vita. Da ben nove anni è sposato con Angela. I due si sono conosciuti su una pista da ballo nella città di Cosenza. Insieme hanno dato alla luce tre figli, ovvero Gabriel, Christian e Daisy, nata lo scorso febbraio.

“Posso stare tre mesi senza fare sesso – dice il campione olimpico intervistato da Novella 2000 -. In Honduras non ne avrò bisogno: sono abituato a lunghi periodi di astinenza durante i miei ritiri. Ho fatto tantissimi ritiri nella mia carriera sportiva. Anche tre mesi fuori casa, lontano da mia moglie Angela, che è presente nella mia vita da tredici anni. Dopo otto ore al giorno di allenamenti il sesso è l’ultima cosa. Sono abituato anche a non farlo. Fidatevi”.

E tra una domanda e l’altra Amaurys confessa di aver sempre desiderato di mettersi alla prova con un reality simile all’Isola dei Famosi. “Vi confesso – continua – che sono sempre stato un fan dell’Isola. Quando mi hanno proposto di partire non ci credevo. Innanzitutto ho chiamato Angela, noi siamo una cosa sola, poi i miei ragazzi che alleno a Cosenza ed infine la società. Quando ho visto che hanno fatto il tifo per me da subito ho preparato il borsone per la partenza. Direzione Milano. Io amo le sfide, il lavoro duro e l’avventura. Penso che ci siano tutti gli ingredienti in quel programma”.