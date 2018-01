ROMA – Un incidente a luci rosse è andato in scena sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi in Honduras. Il protagonista è Amaurys Perez, il campione di pallanuoto, stava eseguendo l’ultima prova settimanale in diretta quando qualcosa è andato storto: il suo costume è scivolato e il bel campione è rimasto con il lato B esposto alla telecamera, per la gioia delle sue fan.

Tutto è accaduto in pochi attimi, mentre Perez era impegnato nell’ultima prova settimanale. Il campione si stava arrampicando su di un palo ma nel tentativo di salire qualcosa è andato storto e il suo costume è scivolato lasciando ben vedere il suo sedere. Insomma, i sogni proibiti delle sostenitrici del bel pallanuotista sembrano essere stati accolti ed esauditi, come rivelano le stesse fan su Twitter a colpi di cinguettii ironici e divertenti.

“Non me ne frega niente dell’Isola dei Famosi, tuttavia guarderei il programma solo per la presenza di Amaurys Pérez”, scherza qualche ragazza su Twitter. “Da stasera Amaurys Perez verrà soprannominato Amaurys topless”, scrive un’altra. Quel che è sicuro è che Amaurys in questa edizione dell’Isola dei Famosi non sembra certo destinato a passare inosservato, almeno tra le schiere del pubblico femminile che sembra averlo già promosso a pieni voti.