ROMA – Ospiti di Barbara D’Urso a Domenica Live, i naufraghi dell’Isola dei famosi tornano a scontrarsi su uno dei temi più spinosi del reality condotto da Alessia Marcuzzi, quello del presunto tradimento di Amaurys Perez con una delle naufraghe.

Il pallanuotista ha affrontato l’argomento “corna” senza peli sulla lingua: “Voglio ribattezzarmi, d’ora in poi mi chiamerò Perez Siffredi, per quante storie ho avuto all’Isola!”. Le voci di una tresca con un’altra naufraga sembrano non trovare conferma: “Non devo dimostrare niente, non me ne frega niente, sono tranquillo, so quello che provo per mia moglie – ha aggiunto Perez – le chiacchiere mi scivolano addosso. Sono entrato sull’Isola sapendo quello che ho a casa, so di aver fatto errori nel programma con la signora Elena (Morali, ndr), ho chiesto scusa, sono un essere umano, posso sbagliare. Quando si tocca l’integrità della famiglia però…”.

Quella che a qualcuno poteva apparire una confessione, in realtà era una sconfessione totale dei gossip in circolazione sull’italo-cubano: “Secondo voi dovevo aspettare l’Isola per tradire mia moglie? Mi considero più intelligente. Ho fatto delle carinerie a Cecilia, è vero, ma solo per aiutarla. E comunque ho diviso la coperta anche con Nino, questo vuol dire che sono gay?”.