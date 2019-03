Ambra Angiolini, post Instagram per Allegri dopo impresa Juve contro Atletico

TORINO – Ambra Angiolini, attrice e presentatrice televisiva di successo, ha voluto scrivere un post d’amore per il futuro marito Massimiliano Allegri su Instagram dopo la qualificazione miracolosa della Juventus al termine di una rimonta epica contro l’Atletico Madrid in Champions League. Prima di questa vittoria, Allegri era stato aspramente criticato per la batosta di Madrid e già iniziava a parlarsi del suo esonero. Con questo successo, Allegri si è preso la sua rivincita sul terreno da gioco e la Angiolini ha voluto celebrarlo su Instagram.

Ambra Angiolini, il post Instagram per il futuro marito Max Allegri

“Coraggio viene dal latino cor, «cuore». Al pari di molte altre parole che finiscono per ..aggio, indica:

un agire che abbia un preciso scopo, l’ampiezza di qualcosa.

Cor-aggio, perciò, vuol dire fare cose che rivelino (a te innanzitutto) il tuo cuore, cioè la tua autenticità; e scoprire in tal modo quanto è grande quel che in te è autenticamente tuo”.