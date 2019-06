Ambra Angiolini e il bigliettino per Allegri: “Sono il tuo… pesciolino”

ROMA – Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, come racconta il settimanale “Chi”, per il loro secondo anniversario di fidanzamento si sono regalati una cenetta romantica a Milano.

Nell’auto di Allegri i paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini hanno anche scovato un bigliettino lasciato da Ambra.

“Tu sei il mio unico amore – è il testo del bigliettino lasciato da Ambra – Non ho mai amato nessuno come te. Il tuo pesciolino”. E sotto al testo un cuore con le iniziali M e A.

I due, dopo la cenetta romantica, passeggiano insieme. Lei elegante in pantaloni chiari e top nero, lui casual in jeans e giacca. E per coronare il momento speciale, si scambiano anche un bacio appassionato.

Fonte: Chi.