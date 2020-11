Ambra Angiolini: “La bulimia? Nel mio modo di amare c’erano troppi ancora. Ero poco stabile, poco sazia”.

Ambra racconta che guardava La prova del cuoco, “ossessione della mia bulimia, era come mettere Il tempo delle mele a una festa a 16 anni, era la colonna sonora versione horror delle mie giornate. Adesso seguo i programmi di cucina con serenità”.

In tv lei è ora protagonista della fiction di Canale 5 “Il silenzio dell’acqua”. La carriera televisiva non era contemplata nei suoi sogni di 15enne.

“Talento – spiega è un’altra parola che non c’è nel mio dizionario. Diciamo che io sono originale in tante cose, ma in questa sono orgogliosamente banale: sono una passionale, una appassionata, mi butto nelle cose, anche con molta incoscienza.

Io sono sempre in una fase adolescenziale, appena capita una nuova possibilità ho improvvisamente 14 anni e mi ci getto a capofitto con tutti i limiti e i sogni di quell’età lì, quando pensi che ce la farai perché puoi ancora scrivere tutto il tuo futuro”. (Fonte: Il Corriere della Sera)