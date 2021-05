Chi è Ambra Angiolini: concerto primo maggio, Allegri, età, altezza, ex Francesco Renga, figli, vita privata, vero nome, biografia e carriera della conduttrice televisiva. L’attrice sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In. Programma tv condotto da Mara Vernier che va in onda dalle ore 14.00 in poi su Rai 1.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Ambra Angiolini

L’attrice è nata a Roma il 22 aprile 1977 (età 44 anni). Ambra Angiolini non è un nome d’arte, è il suo vero nome. E’ alta 175 cm. Da Non è la Rai in poi, vanta una carriera ricca di successi tra televisione e cinema. Ieri è stata una delle conduttrici del concerto del primo maggio 2021, oggi è ospite di Mara Vernier nel salotto di Domenica In.

L’ex Francesco Renga, Massimiliano Allegri, i figli: vita privata di Ambra Angiolini

Dal 2004 al 2015 è stata compagna del cantante Francesco Renga, da cui ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo. Il 22 settembre 2008, in un’intervista al quotidiano Leggo, ha rivelato di aver sofferto di bulimia, superata con la relazione con Francesco Renga e il concepimento della figlia Jolanda.

Dal 2017 è fidanzata con l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore, alcune riviste di gossip hanno parlato di una fine della loro relazione sentimentale ma nessuno dei diretti interessati ha confermato o smentito.

Dal concerto del primo maggio a Domenica In, weekend impegnativo per Ambra Angiolini

La conduttrice televisiva ha condotto il concerto del primo maggio 2021 insieme all’attore Stefano Fresi e al comico Lillo. Oggi sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Domenica In su Rai 1. Parlerà a Mara Vernier dei suoi prossimi progetti professionali.