Ambra Angiolini chi è, età, altezza, dove e quando è nata, Renga, Allegri, figli, vita privata, Instagram, biografia e carriera.

Dove e quando è nata, età, altezza, biografia di Ambra Angiolini

Ambra Angiolini è nata a Roma il 22 aprile del 1977. Ha 44 anni. E’ alta 175 cm. Frequenta le scuole elementari in un istituto di suore, dimostrando una grande passione per la danza. Le viene così segnalato un casting Fininvest al quale partecipa. Entra nel mondo dello spettacolo poco più che bambina come figurante in due edizioni dello show di Rai1 Fantastico nel 1990 e nel 1991. Debutta nel 1992 con il programma Bulli e pupi interpretando la canzone Poster di Claudio Baglioni.

Francesco Renga, Massimiliano Allegri, figli, Instagram, curiosità, vita privata di Ambra Angiolini

L’attrice è stata sentimentalmente legata al cantante Francesco Renga per 11 anni, dal 2004 al 2015. I due non si sono mai sposati. La coppia ha avuto due figli: Jolanda, nata nel 2004, e Leonardo, nato nel 2006. L’attrice ha poi avuto una breve relazione con il modello Lorenzo Quaglia. Nel 2017 si è legata sentimentalmente all’allenatore Massimiliano Allegri. La loro relazione è terminata nel 2021. Profilo Instagram: ambraofficial.

Nel 2018, in un’intervista al quotidiano Leggo, ha rivelato di aver sofferto di bulimia. “La bulimia? Nel mio modo di amare c’erano troppi ancora. Ero poco stabile, poco sazia“. Dopo la rottura con l’allenatore Allegri, l’attrice ha ricevuto da Striscia la Notizia un tapiro. Una mossa che ha scatenato le polemiche.

La carriera di Ambra Angiolini

La Angiolini raggiunge la notorietà nella stagione 1992/1993 con la conduzione del programma Non è la Rai. La sua prima vera esperienza di attrice cinematografica in Saturno contro, di Ferzan Özpetek, le fa guadagnare consensi di pubblico e critica, facendole vincere i maggiori premi cinematografici italiani del 2007: il David di Donatello e il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista e il Globo d’oro e il Ciak d’oro come rivelazione dell’anno. Ha condotto diversi programmi come Generazione X, Super e il Dopofestival del Festival di Sanremo 1996.

