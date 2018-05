ROMA – Critiche su Ambra Angiolini al concertone del primo maggio. L’attrice e presentatrice è salita sul palco di piazza san Giovanni in Laterano a Roma con indosso un maglione di Alberta Ferretti. Apriti cielo.

Haters e non solo sui social si sono sbizzarriti, qualcuno ha persino scritto il prezzo del capo: 325 euro. Con il commento: “Buon #primomaggio mezze seghe!!”.

Sembrano ancora i tempi in cui Fausto Bertinotti veniva attaccato per i golf in cachemire. Questa volta nel mirino degli spettatori (o telespettatori) della festa in musica organizzata dai sindacati per la giornata dei lavoratori c’è finita l’ex ragazza di Non è la Rai. Criticata, ovviamente, anche per questo, per il suo passato nel programma di Gianni Boncompagni.

Quel golfino colorato con la scritta Yesterday non è proprio andato giù, e così Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, co-conduttore al fianco di Ambra, per solidarietà è salito sul palco indossandolo.

Questo concertone è stato all’insegna delle polemiche non solo per Ambra, del resto. Molti gli attacchi lanciati ai politici dagli artisti che si sono esibiti, e molte anche le parolacce, da Lo Stato Sociale a Francesca Michielin. Le polemiche, ovviamente, non potevano mancare.