Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia per Ambra Angiolini. Il primo della sua carriera, ma non c’entra nulla il lavoro: il tg satirico ha pensato bene di consegnarle la statuetta d’oro per la fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri. Ma ce n’era davvero bisogno?

Nel servizio di Striscia la Notizia, Ambra Angiolini mostra di non voler indugiare sui motivi della rottura ma reagisce comunque con grande garbo e classe. Un moto di solidarietà però si è levato in sua difesa sui social, a partire dalla figlia 17enne Jolanda Renga.

Ambra Angiolini, la consegna del Tapiro di Striscia

Premessa: la fine della relazione, secondo indiscrezioni, sarebbe da addebitarsi ad un tradimento di Allegri. Ma Valerio Staffelli infierisce su Ambra, mancando decisamente di sensibilità.

“Si è smarcato sulla fascia. Cos’è successo?” chiede provocatorio l’inviato di Striscia. Angiolini risponde più volte: “Non lo so”. Staffelli addirittura infierisce: “Ti ha tradito con Dybala?”.

Poi, porgendole il Tapiro d’Oro, le dice: “Lui non ti lascerà mai sola”. Ambra risponde ironica: “Diciamo che almeno il Tapiro in casa a Milano entra…”.

Ambra Angiolini, lo sfogo della figlia Jolanda

In difesa della mamma è poi intervenuta Jolanda Renga, nata dalla precedente relazione di Ambra con Francesco Renga.

In un duro sfogo sui social la figlia dell’attrice e del cantante, non si capacità del perché di tale gesto. E ha ragione.

“Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro – scrive – in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti, ma è davvero necessario infierire? Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso quattro anni della sua vita?!”

Jolanda poi rimarca le responsabilità di Allegri: “Anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia e tradisce in ogni senso possibile? Cosa c’è di riprovevole o “perdente” nel fidarsi e nell’amare? Quando si gioca, si sta al gioco, sono d’accordo, ma questo non mi sembra il caso”.

“E ditemi quello che volete – conclude – che sono pesante, che non so scherzare, che faccio questioni su problemi inesistenti, che i problemi veri sono altri, ma a me non fa ridere. La sofferenza delle altre persone non mi diverte. E sì, mi sento di dirlo perché c’è di mezzo la mia mamma, ma lo penso a prescindere”. Parole sacrosante.