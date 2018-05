ROMA – Alle critiche sul golf indossato per presentare il conertone del primo maggio a Roma, un golf di Alberta Ferretti del costo stimato di 300 e rotti euro, Ambra Angiolini risponde restando, ironicamente, sullo stesso piano dei denigratori: postando su Instagram una foto con un set di mutandine bianche e rosa da 5 euro.

Accanto alla foto, la didascalia della presentatrice e attrice romana:

Però i miei slip costavano pochissimo! Ora posso riappropriarmi delle parole dette, dell’energia nuova, della poca retorica e di un concerto che per chi lo ha vissuto è stato e sarà sempre qualcosa di più che una maglietta firmata, comprata o prestata? #primomaggio#ancoragrazie

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Una polemica tutta nata per quel golfino colorato con la scritta Yesterday che è stato poi indossato anche dal co-conduttore, Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale, in segno di solidarietà con Ambra.

L’ex ragazza di Non è la Rai, però, sa come rispondere alle critiche, soprattutto a quelle più stupide e vuote. Del resto ci deve fare i conti ormai da decenni, ovvero dai tempi in cui veniva guidata dal microfono da Gianni Boncompagni. Ma le critiche non l’hanno certo mai fermata.