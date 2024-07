Ambra Angiolini: “Io e Francesco Renga ci diciamo ancora ti amo. Le critiche? In tanti non scelgono davvero la pace” (Foto Ansa) – Blitz Quotidiano

Intervistata da Repubblica, Ambra Angiolini replica a chi l’ha accusata dopo aver rivelato di dire ancora “ti amo” al suo ex compagno, Francesco Renga:

“In troppi si riempiono la bocca di slogan, ma nella vita non scelgono davvero la pace. Francesco ed io l’abbiamo scelta ma quando ne parliamo fa più effetto. Mi ha dato noia che non ci si stupisca della violenza, ma ci si accanisca con chi propone qualcosa di diverso, che sa di quel che ci piacerebbe vivere in questo mondo orribile di persone che si detestano. Pensi quanto c’era bisogno di un messaggio come il nostro”.

Cosa aveva detto Ambra

“Non credo – disse Ambra a maggio – di aver trovato mai più un amore così grande, altrimenti non sarebbero nati Jolanda e Leonardo. E in nome di quell’amore, io continuo a pensare che devo rispettare quello che ci eravamo promessi quando sono nati i nostri figli. […] Invochiamo spesso la pace e facciamo tanto bene a pensare di volere un mondo che non si distrugge da solo, però anche nelle famiglie può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo. È chiaro che ha un valore legato a qualcosa di grande che noi condividiamo felicemente”.