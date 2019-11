Ambra Angolini e Jolanda FOTO: mamma e figlia sono due gocce d’acqua

ROMA – Ambra Angiolini pubblica su Instagram un selfie con la figlia Jolanda. Mamma e figlia sono due gocce d’acqua: nella foto appaiono entrambe con un cappuccio in testa per ripararsi dalla pioggia e un grande sorriso. D’altronde lo scatto è stato realizzato per dare il buongiorno: il brutto tempo non ferma però il buonuomore mattutino della coppia che, come mostra la foto, si assomiglia molto.

Ambra e Jolanda fanno il pieno di like e incassano centinaia di complimenti. Tra coloro che scrivono c’è anche Paola Turci che commenta: “Uguali”. Jolanda ha 15 anni ed è la primogenita che Ambra ha avuto dall’ex compagno Francesco Renga. Nel 2006 è arrivato anche Leonardo, il loro secondo figlio, che invece somiglia più al papà.

Nonostante la separazione con il cantante avvenuta nel 2015, Ambra Angiolini ha scelto di restare a vivere a Brescia, la città di cui è originario Renga, per non allontanare i figli dal papà. I due sono quindi riusciti a trovare un ottimo equilibrio che non crei problemi ai loro ragazzi.

“Sono andata a Brescia per amore, un amore folle. Continuare a restare a Brescia è comunque amore” aveva dichiarato tempo fa l’attrice, nel frattempo felicemente fidanzata con l’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri il quale, sempre per amore, si è trasferito anch’esso a vivere a Brescia accanto alla sua Ambra.

Fonte: Instagram, Today