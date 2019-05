ROMA – Rose rosse per Ambra Angiolini, nel giorno della festa della mamma. Il biglietto dolcissimo è firmato dai suoi figli Iolanda e Leonardo. Ma è impossibile non notare anche un’altra firma accanto alla loro, quella dell’ex marito Francesco Renga. “Alla mamma più bella del mondo”, recita il messaggio. E tra i fan c’è chi già spera in un riavvicinamento. Anche perché Ambra sembra aver particolarmente apprezzato il gradito omaggio, tanto da condividerlo con i suoi follower tra le Stories di Instagram. La foto la ritrae sorridente mentre stringe a sé lo splendido mazzo.

Troppo fantasioso però sperare in una reunion: da tempo Ambra e Renga hanno intrapreso strade di vita separate. Lei è felicemente fidanzata con il tecnico juventino Massimiliano Allegri. Lui è legato alla ristoratrice bresciana Diana Poloni.

Tra mamma Ambra e papà Francesco restano però l’affetto e la stima reciproca che non sono mai venuti a mancare. La stessa Ambra ospite di Mara Venier a Domenica In aveva spiegato: “Siamo persone che si vogliono molto bene io e Francesco, molto unite anche se non siamo più compagni”. (Fonte: Instagram)