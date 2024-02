Amedeo Goria chi è, età, carriera, vita privata, ex moglie, figli, fidanzata, malattia. Giornalista, conduttore televisivo, attore e personaggio televisivo italiano, Amedeo Goria è ospite del programma “La volta buona” condotto da Caterina Balivo, in onda su Rai 1 dalle 14.00.

Amedeo Goria età e breve biografia

Amedeo Goria è nato a Torino il 16 febbraio del 1954. Ha 70 anni. Dopo il liceo classico si laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Torino. Giornalista professionista dal 1976, inizia a lavorare alla Gazzetta del Popolo, Tuttosport, come corrispondente da Torino per il Corriere dello Sera dal 1980 al 1985. Lavora anche per Il Messaggero, Il Giorno e La Gazzetta del Mezzogiorno.

Vita privata: ex moglie, figli ed ex fidanzata

Nel 1987 ha sposato la celebre conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, con cui ha avuto due figli, Guenda, pianista e attrice nata nel 1988 e Gianamedeo nato nel 1992. Tuttavia, il matrimonio è giunto al termine nel 2004, segnando la fine di un importante capitolo della sua vita personale.

Negli ultimi anni, Goria ha avuto una relazione con Vera Miales, una modella di origini moldave. Nonostante la differenza di età di 31 anni, la coppia ha vissuto un periodo significativo insieme prima di separarsi nel 2022, suscitando l’interesse e l’attenzione dei media.

La carriera di Amedeo Goria

Goria entra in Rai nel 1987, lavorando al TG1 e a Rai Sport. Dal 1992 al 1997 conduce Uno Mattina Estate e per Rai Sport segue le più importanti manifestazioni sportive come i Mondiali di calcio e le Olimpiadi di Pechino. Nella stagione 1993-1994 è il co-conduttore del programma La domenica sportiva e in quella 2002-2003 è opinionista di Pole Position su Rai1.

Pubblica, nel 2020, il romanzo giallo Il sacrificio del re, ambientato nel mondo del calcio. Nel 2021 lascia la Rai dopo 34 anni. Nello stesso anno partecipa come concorrente del Grande Fratello Vip.

La malattia

Alcuni anni fa, Goria ha dovuto affrontare un prolasso della valvola mitralica, che ha richiesto un delicato intervento chirurgico al cuore. Questo evento ha rappresentato un momento critico nella sua vita, mettendo in discussione la sua salute e la sua carriera. Nonostante le difficoltà, Amedeo Goria ha dimostrato una grande forza e determinazione nel superare questa prova, tornando alla sua vita e alla sua carriera con rinnovato impegno e passione.