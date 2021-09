Amedeo Goria chi è, età, dove e quando è nato, Maria Teresa Ruta, figli, Vera Miales, vita privata, Rai, Grande Fratello Vip, Instagram, biografia e carriera. Il giornalista e conduttore televisivo Amedeo Goria è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip, in onda da questa sera 13 settembre. Il reality condotto da Alfonso Signorini è in onda su Canale 5 in prima serata il lunedì e il venerdì.

Dove e quando è nato, età, Instagram, biografia di Amedeo Goria

Amedeo Goria è nato a Torino il 16 febbraio del 1954. Ha 67 anni. Dopo il liceo classico si laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Torino. Giornalista professionista dal 1976, inizia a lavorare alla Gazzetta del Popolo, Tuttosport, come corrispondente da Torino per il Corriere dello Sera dal 1980 al 1985. Lavora anche per Il Messaggero, Il Giorno e La Gazzetta del Mezzogiorno. Profilo Instagram: amedeogoria.

Maria Teresa Ruta, figli, Vera Miales: curiosità e vita privata di Amedeo Goria

Goria si sposa nel 1987 con la giornalista e conduttrice Maria Teresa Ruta. Dal loro matrimonio sono nati due figli: Guenda, nata nel 1988 e Gian Amedeo, nato nel 1992. Goria e la Ruta si separano nel 1999, divorziando poi nel 2004. Dal 2021 il conduttore ha una relazione con l’influencer Vera Miales, 31 anni più giovane di lui.

Diversi anni fa, a causa di un disturbo, un prolasso valvolare mitralico, il conduttore si sottopone a un intervento al cuore.

Nel 2005 Goria, dopo un servizio del programma Le Iene, è al centro di uno scandalo per presunte molestie sessuali a un’aspirante attrice. Goria si autosospende e dichiara di essere “stato vittima di un raggiro televisivo”. La vicenda viene archiviata per non sussistenza del fatto e Goria denuncia per diffamazione i conduttori del programma, Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri, così come il direttore di Italia 1 Luca Tiraboschi.

Rai, Grande Fratello Vip: la carriera di Amedeo Goria

Goria entra in Rai nel 1987, lavorando al TG1 e a Rai Sport. Dal 1992 al 1997 conduce Uno Mattina Estate e per Rai Sport segue le più importanti manifestazioni sportive come i Mondiali di calcio e le Olimpiadi di Pechino. Nella stagione 1993-1994 è il co-conduttore del programma La domenica sportiva e in quella 2002-2003 è opinionista di Pole Position su Rai1.

Goria recita anche in alcuni film come Annaré, E guardo il mondo da un oblò e Il Conte di Melissa. Appare poi in altri film interpretando sé stesso: Vita Smeralda e L’allenatore nel pallone 2. Pubblica, nel 2020, il romanzo giallo Il sacrificio del re, ambientato nel mondo del calcio.

Nel 2021 lascia la Rai dopo 34 anni. E’ uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip.