ROMA – Pio e Amedeo invadono lo studio durante la finale di "Amici 17" e riescono a strappare un bacio da Maria De Filippi. I due comici non risparmiano nessuno e intrattengono il pubblico con le loro battute un po' spinte. I loro bersagli sono Alessandro Amoroso, Giulia Michelini, fino ad Heather Parisi.

A non passare troppo inosservata è però quella su Ermal Meta che ha gelato lo studio e creato imbarazzo anche sul volto dello stesso cantante. Il duo comico pugliese fanno una gag in cui chiedono un’offerta in soldi ai giudici. Arrivati ad Ermal Meta gli dicono: “Dai Ermal che sei arrivato coi gommoni dall’Albania e noi italiani ti abbiamo aiutato” (clicca qui per vedere il video).

Lo sguardo del cantante è stato a dir poco imbarazzato con un sorriso forzato appena abbozzato e anche in studio non c’è stata praticamente alcuna risata. Silenzio anche da parte di Maria De Filippi. I due comici sono passati oltre, ma la gaffe ormai era fatta.