ROMA – Irama ha vinto Amici 17, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il cantautore carrarese ha vinto con il 63% per cento dei voti. Irama sfidava Carmen [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], Einar e Lauren: in palio un premio da 150mila euro.

Borsa di studio ECampus per un corso di laurea triennale a Carmen. Lauren ha invece vinto il “Premio Vodafone della critica” del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro.

Irama ha vinto anche il premio “Radio 105”, dedicato ad “un’artista completo e coraggioso che ha saputo inventarsi”. A lui sono andati altri 20 mila euro in gettoni d’oro.

Einar, che aveva eliminato la ballerina Lauren, è arrivato terzo prima di essere escluso a sua volta.

Irama ha 22 anni è nato a Carrara ma trapiantato a Monza. Nel 2016 partecipò al festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, ma fu eliminato a favore di Ermal Meta, oggi tra i giudici nella commissione esterna.

Dopo la vittoria, il cantautore ha voluto ricordare la nonna: “Tutta la sera ho pensato a mia nonna, la persona cui ho dedicato la canzone ‘Un respiro’. A volte le persone non ci sono più, ma io tengo dentro il suo ricordo e le dedico questa vittoria”.