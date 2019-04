ROMA – Sospeso l’account Twitter ufficiale di Amici di Maria De Filippi. Ancora non è noto il motivo, ma la pagina non è raggiungibile. Da venerdì 26 aprile chi cerca di connettersi al profilo del talent di Canale 5 si trova di fronte al messaggio di “Account sospeso”.

Tra i possibili motivi di sospensione di account, Twitter indica la diffusione di spam, tweet o comportamenti offensivi e tentativi di intrusione nel profilo: in quest’ultimo caso la chiusura del profilo avviene per breve tempo e al solo scopo di tutelare la sicurezza dell’account stesso.

Ma non è esclusa anche la sospensione per errore: “Purtroppo, talvolta capita che l’account di una persona reale venga sospeso per errore. In questi casi, collaboriamo con il titolare dell’account per accertarci che la sospensione venga annullata”, fanno sapere dal social.

Dalla produzione al momento non trapelano informazioni a riguardo. I fan dovranno attendere la serata di sabato 27 aprile per vedere il talent di Canale 5, che nella puntata in onda questa sera avrà come ospite niente di meno che l’attore di Hollywood John Travolta, dopo l’ospitata assai apprezzata di Ricky Martin settimana scorsa. (Fonte: Blogo)