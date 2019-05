Amici 18: Alberto Urso, chi è il tenore che ha vinto

ROMA – Alberto Urso è il tenore che ha vinto questa edizione di Amici 18, il programma diretto e ideato da Maria De Filippi e in onda su Canale 5. Il cantante, già dalle prime fasi del talent ha dimostrato il suo talento. La vittoria è arrivata sabato 25 maggio dopo aver battuto, in finale, Giordana, arrivata seconda e Rafael al terzo posto.

Tenore dalla importante estensione vocale, Alberto Urso non è nuovo al mondo dei talent: quando aveva 13 anni si era già esibito in tv a “Ti lascio una canzone”, lo show di Antonella Clerici in cui ha anche duettato con Gianni Morandi.

Alberto Urso ha 21 anni è nato a Messina il 23 luglio 1997. Ha studiato canto e ha conseguito il diploma in teoria e solfeggio presso il Conservatorio musicale di Messina e la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera. Nel 2018 è entrato nella scuola di “Amici” dopo averci provato, in passato, già due volte. Polistrumentista, Alberto suona il pianoforte, il sax e la batteria.

Oltre ad aver vinto “Amici”, Urso si è aggiudicato il Premio Tim per 30mila gettoni d’oro. Nella puntata di ieri, il Premio Danza invece è andato al ballerino Rafael Quenedit Castro, per 50mila gettoni d’oro. Giordana Angi invece ha vinto il Premio per la Critica Tim, anche per lei in palio 50mila gettoni d’oro.

Fonte: Leggo, Amici, Ansa