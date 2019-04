ROMA – “Non me ne frega un ca***”: sfogo di Loredana Bertè ad Amici 18 di Maria De Filippi. Durante la puntata del serale andata in onda sabato 27 aprile la cantante se l’è presa prima con il concorrente Vincenzo Di Primo, e poi con chi lo difendeva, nel caso specifico Rudy Zerbi.

Tutto è nato per le critiche, non certo nuove, di Bertè a Di Primo, ballerino di cui l’interprete non apprezza la fisicità: più volte gli ha detto che la sua bassa statura e la sua corporatura esile non lo aiuta artisticamente, perché non gli permette di ricoprire certi ruoli.

Vincenzo, però, non ci sta, e ha replicato anche sabato alle accuse: “Io personalmente metto il rispetto alla base di tutto. Da quattro settimane, mi sento dire da lei determinate cose che sono per me delle vere e proprie mancanze di rispetto”. Al che Bertè ha precisato: “Io non sono mai stata offensiva, a differenza tua”.

Alla fine Vincenzo si è scusato con Bertè: “Chiedo scusa se le ho risposto a tono, ma è una conseguenza a quello che mi ha detto. Come può dire che sono un talento meno degli altri?”.

A quel punto è intervenuto Rudy Zerbi, che ha detto che la giudice non poteva continuare a criticare il fisico di Vincenzo. Ed è stato allora che la Bertè è sbottata: “Non me ne frega un ca***” ha detto e ripetuto per tre volte.

E’ dovuta intervenire Alessandra Celentano per riportare la calma in studio: “Lei ho ha interpretato male. Lui vuole dire che non sai cosa vuol dire versatile nella danza e ha ragione. Vincenzo sa esattamente quello che dice. Del fisico bisogna parlarne perché è il primo requisito. Lui ha doti. Ha tutto quello che deve avere un ballerino. Sì, è un po’ basso, ma compensa con tanta bravura. Non hai ragione, mi dispiace”. (Fonte: Amici)