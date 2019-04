ROMA – Auguri in diretta ad Amici 18 di Maria De Filippi a Pier Silvio Berlusconi. La conduttrice ha voluto rendere omaggio al vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset in studio.

Sono stati auguri a sorpresa per tutti i presenti in studio: in un primo momento Maria De Filippi non voleva rivelare a chi fosse rivolta la canzona intonata, Tanti auguri a te. Ma dopo le perplessità dei concorrenti ha rivelato il nome del destinatario, non prima, però, di essersi assicurata di poterlo fare.

“Lui compie 50 anni – ha spiegato la conduttrice durante la puntata di Amici 18 andata in onda sabato 27 aprile –. Se c’è questa trasmissione è anche grazie a lui”, ha detto, grata al dirigente televisivo.

Dopo le tante domande, Maria De Filippi ha rivelato il nome, superando la propria iniziale riluttanza: “Non penso che lui vorrebbe. Ora è a casa sua. Sua moglie la conoscete di sicuro: fa una trasmissione famosa (ha detto riferendosi a Silvia Toffanin, ex letterina oggi conduttrice di Verissimo, che in realtà non è moglie di Pier Silvio Berlusconi ma la sua compagna, ndr). Siete sicuri che posso dirlo? Lui è Pier Silvio Berlusconi, il mio capo”.

Il figlio di Silvio Berlusconi compie infatti 50 anni oggi, domenica 28 aprile. Lui e Silva Toffanin sono insieme dal 2001 e hanno due figli: Lorenzo Mattia, nato nel 2010, e Sofia Valentina, nata nel 2015. Lui ha anche una terza figlia, Lucrezia Vittoria Berlusconi, nata nel 1990 dalla relazione con la modella Emanuela Mussida. (Fonte: Amici)