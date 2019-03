ROMA – Il ballerino e breaker Mowgly è il primo eliminato al ballottaggio con Ludovica Caniglia nel serale del 30 marzo di Amici 18 di Maria De Filippi. Il giovane è diventato famoso più per le discussioni e i bassi voti di Alessandra Celentano che per la sua danza, ma è riuscito comunque a far conoscere il suo talento. La sera della sfida però la giuria ha deciso di tenere in gara Ludovica e lui ha ringraziato Maria De Filippi e tutti gli insegnanti, anche la Celentano, per l’esperienza che gli hanno offerto al talent show.

I due nominati al termine delle due manche nelle sfide tra bianchi e blu sono stati rispettivamente Ludovica Caniglia e Mowgly. Ludovica ha scelto di schierare a suo favore i compagni di squadra Rafael e Giordana, mentre il ballerino ha scelto Alberto e Vincenzo. Le sfide si concludono tra bianchi e blu con il pareggio di 1 a 1, quindi tocca alla giuria dei professori e al televoto decidere chi rimarrà in gara.

Fin dall’inizio di questa edizione del talent show di Maria De Filippi, il breaker ha sofferto e affrontato più ostacoli degli altri, sia per la sua formazione non classica che per la sua ribellione ad Alessandra Celentano. La coach infatti gli aveva dato dei voti sempre così bassi da impedirgli di accedere al giudizio della commissione esterna per settimane. Eppure alla fine Mowgly è riuscito ad accedere al serale, anche se subito eliminato.

Dopo la decisione di giuria e pubblico, il giovane ballerino ha deciso di ringraziare sia la De Filippi che tutti i professori della scuola, anche la sua acerrima “nemica” Alessandra: “Ti ringrazio, ringrazio tutti, tutti tutti tutti! Maria, ho conosciuto delle persone fantastiche qui dentro. Anche la Celentano. Volevo ringraziare pure un sacco Marcello [Sacchetta, ndr] che fin dall’inizio mi ha aiutato, dato consigli, fatto coreografie… Grazie!”. (Amici 18)