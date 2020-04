ROMA – Il ballerino Nicolai Gorodiskii è il quarto classificato della finale di “Amici 19”: dopo aver perso con il suo diretto rivale Javier nel corso del primo girone, Gorodiskii è stato eliminato. Il suo addio non è stato però indolore: tutti i giudici e insegnanti del programma hanno voluto salutare il concorrente con una standig ovation ad eccezione di Alessandra Celentano e Timor Steffens.

I due sono rimasti seduti e la cosa non è piaciuta a Maria De Filippi: la conduttrice se l’è presa (ancora una volta) con Alessandra Celentano e le ha detto queste parole: “Lo trovo sbagliato, davanti ad un ragazzo che sta salutando e ringraziando tutti, non alzarsi in piedi. E’ un comportamento ineducato. Lo dico a te Alessandra ma anche a Timor”.

Immediata la risposta della professoressa di danza: “Non mi alzo per nessuno, il rispetto ce l’ho lo stesso”. “Non litighiamo anche oggi, che è la finale, ma ti ripeto, non è educato” ha concluso la presentatrice.

Dopo la discussione con la maestra Alessandra Celentano, Maria De Filippi ha ripreso la gara tra i tre finalisti. Di colpo ha però chiamato Javier Rojas al centro e si è scusata: “Le discussioni con la Celentano mi prendono così tanto che mi sono dimenticata una cosa importante, tu hai vinto la Categoria Danza e ti porti a casa il Premio di 50mila euro”. Il ballerino si è commosso ed ha ringraziato tutti (Fonte: Amici 19, Leggo).