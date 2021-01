Amici 20, le anticipazioni della puntata del 18 gennaio.

Arianna e Martina hanno trionfato nelle sfide, Emma Marrone e Alessandra Amoroso sono state le ospiti d’onore.

La puntata odierna di Amici 20 non sarà altro che la parte finale di quella andata in onda sabato 16 gennaio.

Infatti lo scorso sabato il programma si è interrotto ad un certo punto per lasciare spazio a Verissimo, altra trasmissione di punta di Canale 5.

La puntata ha visto delle sfide tra alunni della scuola ed aspiranti allievi. Tutte le sfide sono state vinte dagli alunni della scuola.

Amici 20, anticipazioni puntata 18 gennaio: Arianna e Martina restano nella scuola

Tra queste sfide, vanno segnalate quelle dove hanno trionfato sia Arianna che Martina.

Se vogliamo riportare una delle anticipazioni che impazza sui social network, dobbiamo dire che che Arianna e Martina hanno trionfato con delle esibizioni incredibili.

Arianna è riuscita a battere il concorrente esterno grazie all’interpretazione delle canzoni ‘La mia storia tra le dita‘ e ‘ Sono solo parole‘.

Martina si è confermata la conferma al termine di una sfida di balli latino e americani. E’ riuscita a battere la concorrente esterna con una performance impeccabile.

Amici 20, anticipazioni: Emma Marrone e Alessandra Amoroso ospiti d’onore

Ma come detto, la puntata di Amici 20 è stata anche l’occasione per ammirare nuovamente nella scuola più famosa d’Italia sia Emma Marrone che Alessandra Amoroso.

Sia la Marrone che la Amoroso sono dei prodotti artistici della scuola di Amici. Dopo hanno avuto carriere brillanti.

Le due cantanti sono tornate in studio, per una puntata, come ospiti d’onore.

Non sono tornate solamente per dare consigli agli alunni della scuola di Amici ma soprattuto per presentare la loro ultima canzone.

Infatti Emma Marrone e Alessandra Amoroso hanno deciso di ricordare i vecchi tempi e sono in uscita con un loro duetto dal titolo ‘Pezzo di cuore’.

La loro esibizioni è stata accolta con grande entusiasmo sia dagli alunni che dai maestri. Potrebbe essere il loro ennesimo grande successo.