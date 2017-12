ROMA – Lite in diretta tra il cantante Luca Vismara e il professionista Rudy Zerbi durante la puntata di Amici di Maria De Filippi del 9 dicembre. Molti tra i docenti del talent show sono convinti che Luca non abbia le carte in regalo per continuare la sua esperienza come cantante. Se Luca e i suoi compagni sono convinti del suo talento, i docenti non sembrano pensare la stessa cosa e spesso la situazione si fa tesa.

Alberto Mauro su Ginger Generation scrive che tra Rudy Zerbi e Luca Vismara non sembra scorrere buon sangue. Luca segue un genere electro-pop all’italiana che secondo Zerbi e Carlo di Francesco è poco attuale e molto vecchio, tanto che Zerbi è diventato il suo nemico numero uno: