ROMA – Questa sera, sabato 13 aprile, andrà in onda il terzo serale di “Amici”, edizione numero 18. Il serale, naturalmente, andrà in onda su “Canale 5” a partire dalle 21,10. La puntata si potrà seguire anche in streaming sul sito ufficiale di “Mediaset”.

Ricordiamo che nel serale di “Amici” si sfidano due squadre. Quella “bianca”, capitanata da Ricky Martin, e quella “blu”, capitanata da Vittorio Grigolo.

Nella squadra “bianca” ci sono Giordana, Mameli, Alvis, Rafael e Umberto. Nella squadra “blu” Tish, Alberto, Jefeo, Valentina e Vincenzo.

Tra gli ospiti questa sera ci saranno Ornella Vanoni e “Il Volo”. Sul palco poi, come sempre, saliranno anche “Pio e Amedeo”.

Le anticipazioni. C’è grande attesa per il possibile cambio di regolamento. Cosa è successo? Loredana Bertè ha proposto che la prima manche di gara sia giudicata esclusivamente dal pubblico a casa. Stasera si capirà se il regolamento, così come proposto dalla Bertè, verrà cambiato o no.

Continua poi la sfida tra Tish e Giordana.Quest’ultima, nel corso dell’ultima settimana, ha lanciato una sfida diretta alla rivale. Rivale, quindi Tish, che però non ha l’ha presa benissimo: “Giordana è ossessionata con me – ha detto Tish – Se devo dire la mia una proposta del genere è una str*****a colossale! Io sinceramente sto vivendo la mia vita senza pensare a Giordana. Può anche prendere i suoi bagaglietti di m***a e andarsene a fare in c**o a casa! Lei non si deve scontrare contro di me per dimostrare qualcosa in più, lei si deve scontrare contro tutti! Giordana non sei un autore, fatti una vita, v********o”. Solo stasera, quindi, sapremo se questa sfida ci sarà… o no.