ROMA – C’è stato un litigio tra Giordana Angi e Alessandro Casillo, concorrenti di Amici di Maria De Filippi. I due, entrambi cantanti, erano riusciti a creare un rapporto stupendo, ma adesso sembra essersi sgretolato. A scatenare la discussione sono state alcune parole dette di nascosto dalla ragazza su Casillo ad un altro concorrente, Mameli.

Alessandro ha scoperto cosa ha detto Giordana a Mameli durante una confessione fatta negli spogliatoi: “Io non ho poca stima di lui, ma mi arrabbio perché penso che possa fare molto di più. Se la prende comoda. Gli chiedo sempre perché si accontenta della prima cosa che scrive, che deve superare il suo limite. Se non lo migliora ora, quando lo dovrà migliorare?”.

Il ragazzo si è scagliato contro quella ragazza che credeva sua amica: “Vuoi sentirti dire che sei più brava di me nella scrittura? Sì, ok… sei molto più brava! Magari non farò mai niente, ma non vorrei che fossi tu a giudicarlo. Sono stufo di sentirmi inferiore rispetto a voi. E ci sto male ogni volta. Preferisco che mi dici che non ti piaccio. Lo apprezzerei di più. Non arriverò mai al tuo livello di scrittura. Quello è il mio modo di fare. Scriverò canzoni di merda per te”. Alessandro Casillo è scoppiato in lacrime.