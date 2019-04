ROMA – Ad Amici 2019 Pio e Amedeo prendono di mira di nuovo Chiara Ferragni e Fedez: “Tu immagina la scorsa domenica. A Fedez e Chiara Ferragni è crollato il mondo addosso! Chiara si è messa a piangere e ha detto: ‘Perché facciamo colazione se non lo possiamo condividere con nessuno?’. Poi è uscita fuori dal balcone e ha gridato: ‘Hi, guys'”.

Non è stato risparmiato nemmeno Fedez: “Lui è invece impazzito! Ha citofonato tutti per dire che Leone aveva pronunciato ‘to’. Che poi quel ‘to’ sta a significare: ‘Togli quel c…o di telefono’. Quel bambino sta vivendo un dramma”.

Pio e Amedeo si sono presentati in studio con la tuta, spiegando: “Senza tuta non è Pasquetta a Foggia”. Durante la loro performance non sono mancate le battute a Maria De Filippi: “Ma Maurizio (Costanzo) la mette la salsiccia sulla brace a Pasquetta?” e persino sull’incendio che ha distrutto Notre Dame: “Per ristrutturare Notre Dame hanno chiamato il restauratore di Nina Moric”. (Fonte MediasetPlay).