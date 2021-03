Amici 2021 anticipazioni serale sabato 20 marzo: squadre, coach, giuria, ospiti, cantanti e ballerini

Sabato 20 marzo primo appuntamento serale con Amici 2021, il talent di Maria De Filippi giunto alla sue edizione numero 20: vediamo squadre, coach, giuria, ospiti, cantanti e ballerini. Il serale di Amici 2021 partirà sabato 20 marzo su Canale 5 e prima ospite di questa edizione sarà Sabrina Ferilli. L’attrice, che nelle precedenti edizioni ha già avuto un ruolo nel programma come giudice, sarà il volto della puntata che dà il via a questa nuova edizione del talent.

Amici 2021, le squadre di cantanti e ballerini e i coach

Da questa edizione di Amici non ci saranno più due squadre, ma tre squadre, rispettivamente capitanate da due professori della scuola.

La prima squadra di Amici 2021 capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

Tommaso

Sangiovanni

Deddy

Serena

Esa

Leonardo

Enula

Seconda squadra, capitanata da Arisa e Lorella Cuccarini

Gaia

Ibla

Raffaele

Tancredi

Alessandro

Martina

Rosa

Terza squadra, capitanata da Anna Pettinelli e Veronica Peparini

Aka7even

Giulia

Samuele

La giuria di Amici 2021

Come sempre elemento fondamentale sarà la giuria, quest’anno composta da tre giudici esterni di cui non sono stati ancora svelati i nomi. Escluso che tra loro possa esserci Sabrina Ferilli, circolano diverse ipotesi tra cui Michele Bravi, Loredana Bertè e Miguel Bosè.

Amici in streaming su Prime Video

Per poter guardare Amici in qualsiasi momento. le puntate di Amici Daily – Pomeriggio, Amici Daily – Sera, Amici – Pomeridiano del sabato e Amici – Il Serale arrivano su Prime Video il giorno dopo la messa in onda in chiaro. Inoltre, in esclusiva per gli iscritti a Prime Video è in uscita ogni martedì una nuova puntata di Amici Specials.