E’ Luigi Strangis il vincitore di Amici 21, il talent di Maria De Filippi. Il cantante ha trionfato dopo lo scontro finale con il ballerino Michele. I due allievi avevano vinto i rispettivi premi di categoria sconfiggendo Albe, Sissi e Alex per il canto, e Serena nella danza. Il premio della critica Tim assegnato dalla stampa è andato a Sissi. Nel finale dedica di Maria De Filippi a Piero Sonaglia, assistente di studio morto poche settimane fa.

Amici, la finalissima tra Luigi e Michele

La finalissima di questa edizione di Amici ha visto sfidarsi Luigi per la categoria canto e Michele per quella ballo. I due hanno conquistato il palco e intrattenuto il pubblico nell’ultima parte della finale con quattro performance ciascuno, tra coreografie di classico, contemporaneo e brani inediti. È poi arrivato il momento del verdetto, che ha visto trionfare Luigi Strangis come vincitore di questa edizione, mentre Michele aggiudicarsi il premio della sua categoria, 50mila euro.

Gli altri premi della finale di Amici 21

Assegnato, in base ai voti dei giornalisti, il Premio Tim della critica del valore di 50mila euro, vinto da Sissi sul filo di lana, superando Alex di un solo voto. Dopo il premio della critica viene assegnato il Premio Tim del valore di 30mila euro che va a Serena. Il premio delle radio va “Tienimi stanotte” di Luigi. Il premio Oreo, da 20mila euro, viene assegnato ad Alex. Quindi viene assegnato il Premio Marlù, da 7mila euro in gettoni d’oro, a ciascuno dei finalisti. Sia Luigi che Michele, come vincitori del premio di categoria, portano a casa 50mila euro, ma il vincitore ha quello finale da 150mila euro.

Chi è Luigi Strangis, il vincitore di Amici 21

Venti anni, cantante polistrumentista, Luigi Strangis è nato a Lamezia Terme (Catanzaro) dove vive con i genitori e il fratello. Ha iniziato a suonare la chitarra a 6 anni grazie al papà che gli faceva ascoltare musica americana. Nonostante la giovane età si è esibito numerose volte dal vivo. Collabora anche con uno studio di registrazione dove arrangia brani per altri artisti. Ad Amici è entrato a settembre durante la prima puntata del talent show, esibendosi con l’inedito “Vivo”, prodotto da Brail.

Ha pubblicato i brani “Muro” e “Partirò Da Zero”, prodotti entrambi da Michele Canova; “Tondo” prodotto da Katoo; “Tienimi stanotte” prodotto da Luigi e Gabriele Cannarozzo (che stasera ha conquistato il Premio delle Radio). Il prossimo 3 giugno il suo primo EP ufficiale che porta il suo cognome: “Strangis”.