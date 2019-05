ROMA – Dolcezze tra Alberto Urso e Tish. I due ex concorrenti di Amici 18 di Maria De Filippi sono stati visti ballare insieme alla festa del talent Mediaset, di cui Urso è uscito vincitore.

La storia tra l’artista siciliano e la cantante dal caschetto rosso sarebbe finita da tempo, ma i due si vogliono ancora molto bene, almeno questo è quel che sembrerebbe…

Terminata la finale di Amici 18, Tish ha raggiunto Alberto e i due sono andati insieme alla festa organizzata per tutti i protagonisti di quest’ultima edizione del talent condotto dalla De Filippi.

La cantante, del resto, ha sempre fatto il tifo per il suo ex e ha esultato di gioia quando lui ha vinto. Alla festa i due sono stati visti stretti in un abbraccio a ballare un lento: vicini e uniti come ai tempo migliori. E così molti fan si sono messi a sperare in un ritorno di fiamma. E dire che nei giorni scorsi era stata la stessa Tish a definire il rapporto con Alberto “una amicizia” e niente di più. Eppure le ultime immagini farebbero pensare ad altro. (Fonti: Leggo, Amici)