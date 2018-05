ROMA – Ancora polemiche ad Amici. E ancora una volta a finire nel mirino delle critiche dei ragazzi è Alessandra Celentano.

L’insegnante è stata insultata dagli allievi Luca, Valentina e Zic che, non pensando di essere ripresi dalle telecamere del talent di Canale Cinque, si sono lasciati andare ad uno sfogo a dir poco pesante nei confronti della Celentano.

L‘insegnante ha visionato la registrazione e ha deciso di rispondere ai tre ragazzi:

“La cosa che voi avete frainteso sempre è che io non parlo mai di voi come persone. Mentre voi parlate di me come persona. Io parlo di voi come ballerini. Valentina, tu sei sola e ti manca tuo figlio, ma è stata una tua scelta quella di venire qui puoi decidere di andar via quando vuoi. Le offese che avete fatto sono assolutamente sul personale. Non è la prima volta che succedono queste cose, quindi se anche voi mi chiedete scusa ora a me non mi interessa. Tanto che io non chiedo neanche l’eliminazione perché aspetto che voi veniate eliminati per la danza”. Infine, l’affondo su Zic: “Probabilmente è accecato d’amore per Valentina che avrà perso la testa pure lui perché ha detto cose agghiaccianti”.