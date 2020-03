ROMA – Nuovo giudice a sorpresa per la quarta puntata del serale di Amici, in onda venerdì 20 marzo. Si tratta di Alessia Marcuzzi, chiamata da Maria De Filippi in sostituzione di Loredana Berté, solitamente seduta sul trono del giudice speciale e impossibilitata a partecipare perché bloccata a Milano.

“E’ il primo giorno che esco di casa – ha detto Marcuzzi – siete le prime persone che vedo”. La conduttrice ha infatti spiegato di essere stata in quarantena per il coronavirus dopo il caso di contagio a Le Iene. “Sono venuta qui da sola, mi sono messa in macchina dopo la quarantena. Tutto è molto strano, adesso sono qui. Mi fa strano non potervi abbracciare e baciare”.

Anche il talent show di Maria De Filippi, come tutti i programmi televisivi ancora in onda, si svolge a porte chiuse senza pubblico in studio. Nessun ospite per i duetti con gli allievi della scuola. Giudici, concorrenti e ballerini mantengono le distanze di sicurezza, cameraman e operatori dietro le quinte indossano le mascherine.

Fonte: Amici