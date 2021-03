Amici, Annalisa Scarrone sempre più sensuale: vestitino inguinale e sandali alla schiava FOTO INSTAGRAM. Annalisa è reduce dal Festival di Sanremo 2021 ed oggi è stata ospite di Amici di Maria De Filippi, il programma che ha rappresentato per lei il trampolino di lancio verso il successo.

Poco prima di entrare nello studio di Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato una foto mozzafiato su Instagram con un vestitino inguinale super sensuale e sandali alla schiava con piedi smaltati.

Poi ha aggiunto una didascalia alla sua foto Instagram: “#Dieci volte felice di tornare a casa @amiciufficiale ❤️ #Nuda10”.

Annalisa Scarrone chi è: Sanremo 2021, fidanzato, figli, età, vita privata della cantante

Annalisa è nata a Savona il 5 agosto 1985 (età 35 anni). Al momento, dopo solamente una serata di Festival di Sanremo 2021, guida la classifica della competizione canora. Per quanto riguarda la sua vita privata, l’unica certezza che abbiamo è che non ha figli.

Per il resto è molto riservata sulla sua vita sentimentale. Dopo una storia d’amore con il collega Davide Simonetta, è stata accostata da diverse riviste di gossip a Marian Richero. Ma Annalisa non ha mai confermato questo rapporto.

Annalisa Scarrone chi è: da Amici di Maria De Filippi al nude look a Sanremo 2021 che ha incantato tutti

Da Amici di Maria De Filippi al look super sensuale sfoggiato a Sanremo. La carriera di Annalisa è in continua evoluzione. E’ stata la grande protagonista della prima serata del Festival di Sanremo 2021 dato che l’ha chiusa in prima posizione. Ma non solo. Ha destato scalpore per il suo nude look. Non aveva il reggiseno e ha mostrato una scollatura che non è passata inosservata. Il suo look è diventato virale sui social network nel giro di pochi minuti.

Come ci ricorda Wikipedia, nel corso della sua carriera ha ricevuto inoltre numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un MTV Europe Music Awards, un Wind Music Awards, un Premio Lunezia, due Premio Videoclip Italiano, due Velvet Awards, e un premio Mia Martini 2014, oltre ad essere stata proclamata vincitrice della sesta edizione dell’International Song Contest: The Global Sound 2013 e della trentaduesima edizione dell’OGAE Second Chance 2018 in rappresentanza dell’Italia. Inoltre è stata scelta per rappresentare l’Italia agli MTV Italia Awards 2013 e all’OGAE Song Contest 2013, dove si classifica terza e ha ottenuto quattro candidature ai World Music Awards 2013 e una, nel 2015, ai Kids’choice awards e agli MTVStarOf2015.