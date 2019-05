Amici, le anticipazioni. Loredana Bertè non ci sarà. Al suo posto arrivano…

ROMA – Maria De Filippi sfodera il colpaccio? Secondo le ultime indiscrezioni sembra che la conduttrice di “Amici” sia riuscita a convincere Mara Venier a partecipare al prossimo serale del programma di “Canale 5”. Ma non è finita qui. Non è finita qui perché, insieme alla Venier, dovrebbe arrivare anche Raffaella Carrà. Per ora però manca ancora l’ufficialità e la notizia, al momento, resta una indiscrezione. Quindi restano i condizionali.

Qualche altra anticipazione sul prossimo serale. Nella prossima puntata di “Amici” non ci sarà Loredana Bertè ed è per questo che la De Filippi sta provando il doppio colpo Venier-Carrà. La giudice più contestata e più amata di sempre non ci sarà causa tour. A tenere banco durante il prossimo serale ci saranno poi le sfida tra Umberto e Mameli e quella tra Rafael e Vincenzo.