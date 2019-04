Amici, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di sabato 27 aprile

ROMA – Sabato 27 aprile andrà in onda il quinto serale di Amici, edizione 18. Qualche informazione sulla diretta e sullo streaming. Il programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda, naturalmente, su Canale 5. Il programma si potrà seguire anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset.

Qualche anticipazione. Di sicuro ci sarà una sorpresa per i ragazzi di Amici che devono affrontare una prova di ballo proibitiva insieme a un’icona del cinema internazionale: l’attore, cantante e ballerino John Travolta. A duettare con i talenti della scuola di Maria De Filippi ancora in gara il cantautore vincitore di “Amici 17” Irama e Arisa.

Non ci sarà Ricky Martin. Il cantante infatti ha spiegato che il forfait riguarderà solo la puntata di questa settimana, ma tornerà nello studio di Canale 5 in tempo per la sesta puntata. Il motivo del forfait, però, non è stato svelato.

La situazione delle squadre. Per ora è parità: 4 talenti della squadra “Bianca”, cioè Giordana, Mameli, Rafael e Umberto, si confrontano con i quattro talenti della squadra “Blu”. Ovvero Tish, Alberto, Valentina e Vincenzo.

Il giudice Loredana Bertè anche questa settimana metterà alla prova i ragazzi del talent chiedendo alla produzione che entrambe le manche di gara siano giudicate esclusivamente dal pubblico a casa attraverso il televoto. Cosa risponderà Amici?