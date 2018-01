ROMA – Scandalo a luci rosse ad Amici: “Si faceva l’amore in camerino e dietro le quinte”. A dirlo, anzi, a ribadirlo, è Valerio Pino, ex ballerino del talent Mediaset.

Già nel 2010, dopo essere stato cacciato dal programma per cattiva condotta, Pino aveva raccontato ad un giornale, come ricorda il sito Bitchy:

“Ti parlerò di qualcosa di recente, senza pudore e senza vergogna, anche perché siamo nel 2010. Ora che ‘Amici’ è terminato lo posso svelare: durante questa edizione, nei pochi momenti liberi, facevo l’amore in camerino e dietro le quinte. Ero trascinato da un impulso incontrollabile, un desiderio irrefrenabile. Colpa forse delle coreografie sensuali. E’ una persona che fa parte del grande cast della trasmissione ma… si dice solo il peccato! Stavamo attenti. Non ero tranquillo. Se mi avessero beccato mi avrebbero licenziato, ma il gusto del proibito prendeva il sopravvento! Non appena si presentava la possibilità lo facevamo”

Nel 2013 era tornato sull’argomento:

Ovviamente tutte queste parole provocarono un certo scompiglio, ma poi il ballerino si trasferì a New York e la cosa finì lì. Pochi giorni fa, però, Valerio Pino è tornato sull’argomento. In un’intervista rilasciata al Mucca Radio Late Show (la radio del Muccassassina), ha ribadito il concetto, sostenendo che però lo scandalo fu involontario:

“Nel 2010 sono tornato ad Amici, quello è stato l’ultimo anno. Le polemiche sono arrivate però dopo il 2010. Il fatto di fare l’amore nei camerini fu un’intervista data a un settimanale. Le dichiarazioni erano mie, facevo l’intervista con una giornalista che conoscevo, lei mi chiese qualcosa di inedito. Io le dissi che avrei parlato di un argomento non pubblicabile, che il direttore non avrebbe pubblicato, le dissi ‘te lo dico lo stesso, ma tanto non te ne fai di nulla’. Purtroppo non sono perfetto sono un essere umano. Anche io sbaglio, ho sbagliato, ho chiesto scusa, mi dispiace, ho sbagliato. Non era professionale farlo in un ambiente di lavoro. Tornassi indietro non credo che lo farei”.