Amici, Loredana Bertè furiosa con Rudy Zerbi. Ecco cosa è successo

ROMA – Nel serale di “Amici” è scontro, come di consueto d’altronde, tra Loredana Bertè e Rudy Zerbi. Tutto succede dopo l’esibizione di Gioradana Angi che sul palco ha portato “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli.

L’esibizione non è piaciuta a Zerbi: “Un concentrato – dice – di tutto quello che hai sbagliato in questi mesi li hai messi qua. Fai anche gli stessi gesti”.

“Basta – si arrabbia la Bertè – a me è piaciuta moltissimo. Lo stai dicendo da otto settimane, abbiamo capito! Cambia disco! In questa esibizione è stata molto più dolce! Lei è sempre riconoscibile”.

“Ha sgracchiato – insiste Zerbi che poi si rivolge direttamente a Giordana – Tu rendi tutto un po’ troppo uguale quando canti le canzoni tue. Repetita non iuvant!”.

In difesa di Giordana si è però schierato anche J-Ax: “Non c’era solo dolcezza e amore nella canzone, c’era anche un retrogusto di amarezza e di sofferenza, e non dimentichiamoci che Gino Paoli ha avuto una vita che altro che ai rapper! Mi è piaciuta la tua interpretazione! Non mi sembrava che urlasse!”. Fonte: Amici.