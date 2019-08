ROMA – Estate di passione per il rapper Mattia Briga, pizzicato al mare con la sua nuova fiamma. Lei è Jasmine Gigli, del duo Jas&Jay, nonché ex valletta di Mezzogiorno in Famiglia. La coppia è stata paparazzata a Fregene dal settimanale Spy mentre si scambiava tenere effusioni.

Mattia, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, e Jasmine, figlia del noto cantautore Carlo Gigli, si sono conosciuti proprio grazie alla loro comune passione: la musica. Galeotto fu l’ultimo singolo del rapper, Baby, al quale hanno collaborato anche le sorelle Gigli, in arte Jas&Jay.

Insomma sembra proprio che dopo il flirt estivo dello scorso anno con la tronista Ludovica Valli, nel cuore di Briga sia tornato a splendere l’amore. (Fonte: Spy)